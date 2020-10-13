В Рязанской области вновь ввели режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет

С 13 октября в Рязанской области введен режим повышенной готовности. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Николай Любимов. В частности, с 13 по 26 октября для граждан в возрасте от 65 лет становится обязательным режим самоизоляции.

— Для людей с серьезными хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома, — подчеркнул губернатор.

Напомним, с 13 октября в Рязанской области ввели режим повышенной готовности. Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Кроме того, ограничительные меры коснулись работы кинотеатров, театров, цирка и других учреждений культуры (читать подробнее).

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