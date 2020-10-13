Рязанка на Первом канале поделилась рецептом каши с грибами

Рязанка на Первом канале поделилась рецептом кашей с грибами.

Рязанка Галина Локтеева снялась в программе «Доброе утро» на Первом канале. В сюжете «Кашу маслом не испортишь?» женщина поделилась рецептом гречневой каши с грибами, курицей и сливками.

Рецепт от Галины Локтеевой:

- отварить крупу и грибы;

- обжарить куриное филе с луком и перемешать с крупой и грибами;

- на дно каждого горшочка бросить кусочек сливочного масла;

- наполнить кашей и залить сливками;

- поставить в духовку на 15 минут.

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