Рязанка на Первом канале поделилась рецептом каши с грибами

Рязанка на Первом канале поделилась рецептом кашей с грибами.
Рязанка Галина Локтеева снялась в программе «Доброе утро» на Первом канале. В сюжете «Кашу маслом не испортишь?» женщина поделилась рецептом гречневой каши с грибами, курицей и сливками.
Рецепт от Галины Локтеевой:
- отварить крупу и грибы;
- обжарить куриное филе с луком и перемешать с крупой и грибами;
- на дно каждого горшочка бросить кусочек сливочного масла;
- наполнить кашей и залить сливками;
- поставить в духовку на 15 минут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!