Рязанца оштрафовали за незаконный ремонт военной техники

В Рязани вынесли приговор генеральному директору организации, занимавшейся незаконным ремонтом военной техники.

Установлено, что с 2014 по 2016 год фирма, возглавляемая 49-летнем рязанцем не имея специальной лицензии, обслуживала грузовые автомобили ряда военных частей. О преступной деятельности подрядчика стало известно марте благодаря оперативно-розыскным мероприятиям управления экономической безопасности регионального УМВД и сотрудникам УФСБ РФ по Западному военному округу.

По данным силовиков за два года компания получила доход, превышающий 13 миллионов рублей.

По выявленным фактам в отношении гендиректора предприятия возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», которое завершилось обвинительным приговором.

В итоге за свой проступок рязанец был оштрафован судом на 50 тысяч рублей.

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