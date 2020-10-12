Новым главным врачом рязанской ОКБ назначен Андрей Карпунин. Фото: рязанская ОКБ.

12 октября рязанскую ОКБ возглавил 42-летний Андрей Карпунин. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. В этот же день министр Андрей Прилуцкий представил коллективу нового руководителя.

Напомним, прежний главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов покинул должность, перейдя на работу в Рязанскую областную Думу (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Юрьевич Карпунин, врач анестезиолог-реаниматолог 1-й квалификационной категории. Заведовал реанимацией травмцентра 1 уровня.

В 2000 году Карпунин окончил Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Во время учебы работал медбратом, врачом скорой помощи. Имеет опыт работы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

С 2003 года – врач-невролог ОКБ, анестезиолог-реаниматолог, далее заведующий отделением ОРИТ для больных с политравмой.

В 2017 году возглавил травмцентр 1 уровня и территориальный центр медицины катастроф.

Женат, воспитывает двух детей.

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