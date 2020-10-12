Дмитрий Хубезов: Я ухожу с должности главврача ОКБ

Дмитрий Хубезов: Я ухожу с должности главврача рязанской ОКБ.

Дмитрий Хубезов покинул должность главного врача Рязанской областной клинической больницы. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Завершилась работа в должности главного врача ОКБ. Я ухожу работать в областную Думу.

Больницу оставляю с легким сердцем. Сейчас это современная клиника с хорошим сервисом, высоким уровнем оказания медицинской помощи и квалифицированными сотрудниками», - написал Хубезов.

Теперь уже бывший главный врач поблагодарил коллег за совместный труд и классную работу.

«Вся моя жизнь связана с работой в ОКБ, больница остается в моем сердце. На новой работе меня ждут новые задачи. Обещаю вложить весь свой опыт и знания в работу над законодательными инициативами».

Напомним, 29 декабря 2017 года приказом регионального минздрава у руля рязанской ОКБ встал Дмитрий Хубезов, который до этого работал заместителем по инновационному развитию (читать подробнее).

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