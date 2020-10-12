В соцсетях пожаловались на врачей, отказавшихся довезти 100 метров до ОКБ больного рязанца

Днем 11 октября врачи отказались ехать к мужчине, которому стало плохо рядом с Областной клинической больницей. Об этом сообщил рязанец Денис Осинкин в паблике «Рязань».

«Около 15:00 на остановке «ОКБ» стало плохо 83-летнему мужчине. Он попросил вызвать скорую помощь. Девушка звонила в 112, я побежал через дорогу в больницу. В итоге, в «скорую» дозванивались час, после этого она приехала через 15 минут. Но! Стоявшие три «скорые» около больницы отказались проехать 100 метров. В самой же больнице сказали: звоните, оформим вызов», - написал мужчина.

Кроме того, рязанец указал госномер машины скорой помощи, которая якобы отказалась везти больного. По словам мужчины, больного пенсионера все-таки госпитализировали с инсультом. Он находится в реанимации.

«Комсомолка» направила запрос в министерство здравоохранения по данному случаю.

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