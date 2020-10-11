Коронавирус в Рязани: в регионе зарегистрировано 8889 случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 11 октября обновил данные по возрастному составу заболевших. Совокупно с начала пандемии в регионе выявили 8899 случаев COVID-19. Сюда входят 8811 человек с подтвержденным диагнозом и 88 человек с первым положительным тестом.

В лидерах по количеству заболевших по-прежнему находится возрастная группа 46 лет - 64 года – 3583 человека.

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С подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2724 человека;

от 46 до 64 лет – 3583 человека;

от 65 до 80 лет – 1478 человек;

старше 80 лет – 335 человек;

дети – 691 человек (двадцать два до 1 года; пятьдесят один по 1; тридцать один по 2; сорок по 3; тридцать шесть по 4 года; тридцать по 5; тридцать восемь по 6; тридцать пять по 7; сорок три по 8; тридцать три по 9; тридцать один по 10; сорок семь по 11; сорок один по 12; тридцать пять по 13; сорок по 14; пятьдесят по 15; сорок пять по 16; сорок три по 17 лет).

С условно подтвержденнымдиагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 18 человек;

от 46 до 64 лет – 42 человека;

от 65 до 80 лет – 18 человек;

старше 80 лет – 4 человека;

дети – 6 человек (2; 10; 15; двое по 16; 17 лет).

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