В центре Рязани маршрутка №68 попала в ДТП – пострадали пять человек

В центре Рязани автобус №68 попал в ДТП – пострадал ребенок.

Вечером 9 октября в центре Рязани произошло ДТП с участием коммерческого автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец последствий аварии.

По предварительным данным, около 18:00 на пересечении улиц Ленина и Право-Лыбедской 27-летняя девушка за рулем автомобиля Audi выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту №68.

Маршрутка столкнулась с легковушкой.

В результате аварии пять пассажиров автобуса получили незначительные травмы, в том числе - малолетний ребенок.

Подробности аварии уточняются.

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