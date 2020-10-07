В части под Рязанью, где взрываются снаряды, 113 хранилищ с боеприпасами

Боеприпасы в воинскую часть, где горят склады с ракетным и артиллерийским вооружением, свозили со всей России. Об этом «Комсомолке» рассказал бывший военнослужащий срочной службы в/ч 55443.

— Когда я там служил в 2012 году, нам офицеры говорили, что если, вдруг, рванет, то разрушит все в радиусе 200 км, — вспоминает молодой человек. — Может, пугали, не знаю. Но там 113 хранилищ с боеприпасами. Их свозили из других частей, и уже на территории нашей части разбирали. Металл отправляли на переплавку, а взрывоопасные вещества хранились.

По словам бывшего солдата, разбирали боеприпасы гражданские лица, местные, которые там работали. А солдаты только грузили да разгружали. Ну еще и охраняли.

— В версию с горящей травой и порывистым ветром, конечно, можно поверить, но мне кажется, что был обычный поджог.

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрывов, один человек находится в реанимации. В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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