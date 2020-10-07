Из-за пожара в Рязанской области перекрыта трасса «Каспий»

11-километровый участок трассы Москва-Волгоград (Р-22 «Каспий») в Рязанской области перекрыли из-за пожара на складе боеприпасов.

- Закрыто движение для всех видов автотранспорта, - сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Водителям предложили схему объезда – через Кораблино и Ряжск по дороге «Рязань – Ряжск – Александро-Невский».

Напомним, близ деревни Желтухино огонь с горящей травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В радиусе 5 километров эвакуируют больше десятка населенных пунктов.

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