Военные прокомментировали взрывы в Рязанской области

Поступил официальный комментарий о взрывах в Рязанской области. Пресс-служба Западного военного округа подтвердила, что 7 октября в Скопинском районе близ деревни Желтухино горит склад боеприпасов.

- Около 13.20 на территории склада произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, - сообщили военные.

Штатному пожарному расчету воинской части не удалось остановить распространение огня. В итоге пришлось эвакуировать весь личный состав и гражданский персонал. Согласно докладу с места событий, пострадавших нет.

Совместно с МЧС военные организовали локализацию и тушение пожара.