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Военные прокомментировали взрывы в Рязанской области

С загоревшейся травы огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов
Источник:kp.ru
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Поступил официальный комментарий о взрывах в Рязанской области. Пресс-служба Западного военного округа подтвердила, что 7 октября в Скопинском районе близ деревни Желтухино горит склад боеприпасов.

- Около 13.20 на территории склада произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, - сообщили военные.

Штатному пожарному расчету воинской части не удалось остановить распространение огня. В итоге пришлось эвакуировать весь личный состав и гражданский персонал. Согласно докладу с места событий, пострадавших нет.

Совместно с МЧС военные организовали локализацию и тушение пожара.

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