За сутки в 25 точках Рязанской области обнаружили коронавирус

7 октября опергруппа опубликовала свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Исходя из них, за сутки в 25 населенных пунктах выявили 58 случаев заражения.

На карте пандемии появились две новые точки – село Кучасьево Шацкого района и село Колесня Захаровского района. Здесь зарегистрированы первые заболевшие. В Рязани 31 тест на COVID-19 показал положительный результат.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 6 октября:

- Рязань - 4470 (+31);

- Рязанский район – 396 (+3) (Тюшево – 15 (+1), Коростово – 4 (+1), Екимовка – 2 (+1));

- Скопин – 228 (+1);

- Сасово – 196 (+1);

- Новомичуринск – 160 (+1);

- Клепиковский район – 136 (+1) (Тума – 50 (+1));

- Спасский район – 134 (+1) (Кирицы – 2 (+1));

- Михайловский район – 127 (+1) (Козловка – 5 (+1));

- Сараевский район – 72 (+3) (Борец – 4 (+2), Назарьево – 2 (+1));

- Сапожок – 57 (+1);

- Кораблино – 54 (+2);

- Шацкий район – 54 (+3) (Черная Слобода – 15 (+1), Казачья Слобода – 12 (+1), Кучасьево – 1 (+1);

- Сараи – 48 (+1);

- Захаровский район – 45 (+1) (Колесня – 1 (+1));

- Шацк – 43 (+2);

- Милославское - 37 (+1);

- Чучковский район – 36 (+1) (Аладьино – 9 (+1));

- Ухолово – 31 (+1);

- Кадом – 24 (+1);

- Кадомский район – 7 (+1) (Восход – 4 (+1)).