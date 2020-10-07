После ремонта бани на улице Семена Середы цены и льготы останутся прежними

Фото: администрация Рязани.

Здание и помещения бани на улице Семена Середы находятся в запущенном состоянии, сообщает администрация Рязани. Бывший арендатор не ремонтировал их на протяжении 15 лет. Но в ближайшее время, после проведенной оценки состояния, власти решат, какие работы нужно провести для дальнейшей эксплуатации их в качестве бани.

Фото: администрация Рязани.

— Банный комплекс пользуется у горожан популярностью. Сейчас помещения требуют косметического ремонта, некоторое оборудование подлежит замене. Как только все эти работы выполнят, он вновь начнет работать, — заверил руководитель управления транспорта Андрей Михно.

Фото: администрация Рязани.

Кроме того, чиновник пообещал, что цены в бане останутся на прежнем уровне, а льготы сохранятся.

Фото: администрация Рязани.

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