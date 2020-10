Николай Любимов составил «двадцатку губернатора» из любимых песен. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире радиостанции «ТКР ФМ» рассказал о любимой музыке, вспомнив середину 80-х годов.

«Моя первая техника - двухдорожечный катушечник Daina, именно на нем в 1984-1985 годах переписывал Pupo, Queen и других. Многие группы остались любимыми со студенческих времен, например, Nirvana и Def Leppard. Если же говорить о музыке, которая звучит на радиостанциях сегодня, то среди фаворитов Bring Me the Horizon, Blue October, The Killers, моя любимая группа Muse», - написал Любимов на своей странице в социальной сети.

В эфире радиостанции Николай Любимов вместе с ведущим Петром Завишо сформировали для слушателей плейлист — «двадцатку губернатора».

