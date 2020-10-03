Крохотного ребенка доставили в рязанскую больницу на вертолете

Фото: издательство "Пресса".

В субботу, 3 октября, из Михайловского района в Детскую областную клиническую больницу имени Дмитриевой (Рязань) на вертолете доставили малыша, которому еще не исполнилось и двух лет.

В Михайлове сотрудники пожарной части оперативно подготовили площадку с разметкой для воздушной машины. Вертолет приземлился неподалеку от детского садика «Василек», сообщает издательство «Пресса». Малыша доставили сюда на машине. Затем вместе с мамой их посадили в вертолет и отправили в Рязань.

О состоянии ребенка не сообщается.