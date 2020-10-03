У новой БСМП в Рязани может появиться остановка

В управлении транспорта города Рязани состоялось первое заседание общественного совета. Среди обсуждаемых вопросов было изменение маршрута №30. Вполне вероятен вариант, что его при движении по улице Черновицкой пустят до новой Больницы скорой медицинской помощи.

Для этого на подъезде к зданию со стороны улицы Гоголя хотят организовать остановку. Впрочем, решение еще не принято.

Очевидно, что новый совещательный орган администрация намере использовать для принятия таких решений в дальнейшем. Так, на следующем заседании члены общественного совета решили «подготовить предложения по улучшению работы троллейбусного сообщения».