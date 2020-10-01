Екатерина Мухина: Я предполагаю, кто будет новым детским омбудсменом, но не скажу.

1 октября областная Дума досрочно прекратила полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Рязанском регионе Екатерины Мухиной. Основанием для принятия решение послужило личное заявление омбудсмена, так как она стала депутатом Рязанской областной Думы.

— Ну, так сложилось, — говорит «Комсомолке» теперь уже бывшая омбудсмен Екатерина Мухина. — Вообще, чувство удовлетворенности от проделанной работы у меня есть. Я стояла у истоков этого института, ведь ничего не было: только чистый стол, компьютер и приказ о моем назначении. Сейчас у нас разработана система, круг людей, которые друг другу помогают и поддерживают. А теперь я депутат, пока даже не знаю, в какой комитет войду, и дней через 60 у нас будет новый Уполномоченный по правам детей.

— Предполагаете, кто это будет?

— Я предполагаю, но говорить об этом не буду. Все течет – все меняется.

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