Елена Сорокина назвала недобросовестные УК по обустройству мусорных площадок

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание по организации мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). На сегодняшний день работы завершены на 140 объектах. Всего в реестр управления благоустройства внесены 582 площадки.

«Я указала на неудовлетворительное качество работы некоторых управляющих организаций, которые по различным причинам не проводят работы по обустройству и содержанию контейнерных площадок, — пишет Сорокина на своей странице в Facebook. — Ряд УК в качестве причин указывает, что земельный участок у дома не сформирован, площадка расположена на муниципальной земле или обслуживает несколько домов. Эта позиция УК не только ошибочна, но и безответственна, недальновидна и ощутимо тормозит процесс.

По мнению чиновницы, во многих случаях конфигурация и размер земельного участка позволяет обустроить контейнерную площадку внутри двора. Обязанность УК по площадкам ТКО не зависит от факта наличия сформированного земельного участка. «Уверена, что любой вопрос можно решить в конструктивном диалоге. Ранее управляющие компании могли договориться, кто и в каком графике содержит и вывозит контейнерную площадку. Что мешает сейчас?» - пишет мэр.

Кроме того, Елена Сорокина назвала управляющие компании, которые активно работают в данном направлении:

- УК «Фаворит»;

- «Премьер-Комфорт»;

- «Уютресурс»;

- «Канищево»;

- «Доверие»;

- «ЖКХ Гарант»;

- «Центр».

Среди недобросовестных по данному направлению управляющих компаний Елена Сорокина назвала:

- ЖЭУ №10;

- «РН-Сервис Рязань»;

- «УК ЖКХ»;

- «Комбайнбыт-Сервис»;

- ЖЭУ №21;

- «УО Техрембытсервис»;

- ЖКО 17;

- «Жилбытсервис»;

- ЖЭУ №16;

- «Жилсервис»;

- «Рязанский Городской Оператор»;

- «Бытремсервис»;

- «Либер».

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