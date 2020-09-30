Из ОКБ выписали пациента, которому пересадили артерию от посмертного донора

30 сентября из рязанской ОКБ выписали пациента, которому пересадили артерию от посмертного донора, сообщает главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

«Это инновационная методика для ЦФО. Сосудистые хирурги рязанской ОКБ освоили ее год назад, и теперь спасают жизни и здоровье пациентам. Но в этот раз такая операция потребовалась пациенту из Ярославля», - написал Хубезов на своей странице в соцсети.

Операцию проводили двумя хирургическими бригадами. Первые готовили к пересадке донорский сосуд, вторые проводили трансплантацию.

«То, что хирургическое лечение прошло успешно, пациент понял сразу, как только проснулся после наркоза. Нога больше не болела. После выписки мужчина отправится на родину. В больнице по месту жительства он пройдет курс восстановления», - говорится в сообщении.

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