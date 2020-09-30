В жуткой аварии в Старожилове пострадали пять человек.

Днем 29 сентября в поселке Старожилово на улице Железнодорожной 44-летний рязанец за рулем автомобиля Daewoo Espero не справился с управлением и на скорости влетел в «Ладу Гранта» под управлением 59-летней женщины.

Водители не поделили дорогу в поселке Старожилово.

В результате дорожного происшествия оба водителя, а также 10-летняя пассажирка отечественной легковушки и 40-летняя и 18-летний пассажиры Daewoo пострадали. Им оказали медицинскую помощь.

В Рязанской области в ДТП пострадали пятеро, в том числе ребенок.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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