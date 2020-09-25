Администрация Рязани собирается расторгнуть договор с Ново-Рязанской ТЭЦ

В пятницу, 25 сентября, в администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по повышению надежности и эффективности работы городского теплоснабжения.

На повестке дня стоял вопрос о расторжении соглашений о долевой собственности и арендных правоотношений с ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров отметил, что контрольно-аналитическое управления провело анализ экономической обоснованности действующих с предприятиям договоров. Было установлено, что ТЭЦ имеет значительную выручку и чистую прибыль. Уровень размера арендной платы по заключенным договорам в десятки раз ниже чистой прибыли ТЭЦ. Так в 2016 году выручка ТЭЦ составила 5,7 млрд. рублей, чистая прибыль – 522 млн.

- Таким образом, размер установленной арендной платы является экономически не выгодным для бюджета города, - подчеркнул Бурмистров.

В ходе детального изучения документов выявлены признаки нарушения законодательства, соответствующие обращения направлены в правоохранительные структуры.

По результатам заседания решено утвердить план по расторжению договоров.