Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки выявили еще 42 зараженных человека

В Рязани пошла вторая волна коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязанской области выявили к 25 сентября еще 42 случая зараженных корнавирусом, сообщает оперштаб регионального правительства. Всего с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 7973 человек.

«Еще 40 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве», - сообщают чиновники, скромно умолчав о начале второй волны коронавируса в Рязани.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - заверили рязанцев в оперштабе.

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