Рязанские молодогвардейцы реализуют проект «Добро в действии»

Фото: МГЕР "Молодая гвардия".

«Под нашим шефством находится несколько организаций, в их число входит МБОУ «Школа-интернат» им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева. К нам обратилась руководство центра с просьбой оказать посильную помощь ее воспитанникам», — делится пресс-секретарь рязанского отделения МГЕР Светлана Токарева.

Воспитанники интерната — Логинов Саша и Яксанова Мария учатся в средней школе. Саша очень хотел телефон, чтобы в период дистанционного обучения быть на связи и оперативно выполнять домашние задания. Маша – юная спортсменка. Девочка очень хотела получить кроссовки, чтобы продолжать свои занятия.

Активисты регионального отделения не смогли остаться в стороне и привезли ребятам подарки.

«Мы всегда стараемся оказывать помощь, если есть возможность. Наша организация уже не первый раз помогает школе-интернату и мы надеемся, что ещё не раз приедем к ребятам с визитом», — подытожила Светлана.