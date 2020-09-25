Водитель, устроивший пьяное ДТП в Скопине, получил меньше Ефремова

ДТП случилось в ноябре 2019 года. Фото: УМВД по Рязанской области.

В городе Скопин Рязанской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП. Случилось оно в ноябре 2019 года. Тогда мертвецки пьяный и лишенный прав мужчина сел за руль, погубил одного пассажира и покалечил еще троих.

Как следует из материалов дела, водитель, двигаясь со скоростью 70 км/ч, пошел на обгон, зацепил левую обочину и не смог удержаться на дороге. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В салоне находилось пять пассажиров: один из них впоследствии скончался, трое получили различные травмы, в том числе тяжелые.

В крови у гражданина Т. обнаружили 3,3 промилле этанола, что даже больше, чем при сильной степени опьянения. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима. Притом учитывалось наказание по другому уголовному делу – за повторное нетрезвое вождение.

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