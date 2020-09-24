Рязанец не выдержал разрухи в общежитии, куда поселили его племянницу.

Дядя одной из рязанских студенток обратился к президенту России Владимиру Путину и министру науки и высшего образования РФ и высказал свои возмущения насчет условий проживания учащихся в общежитии РГУ им. Есенина на Касимовском шоссе. По его словам, в здании царит полный хаос, многие студенты жалуются на тараканов и отсутствие ремонта. Родителям якобы страшно оставлять своих детей.

«Я хорошо помню свои студенческие годы, когда общежитие института для меня и моих товарищей являлось вторым домом» – написал дядя девушки.

Его племянница настойчиво просила не поднимать шум, но в данной ситуации рязанец не смог промолчать. Глядя на предоставленные фотографии, можно не сомневаться в правдивости слов мужчины.