В Рязанской области сдали капитально отремонтированный мост через реку Лапоток.

В Рязанской области капитально отремонтировали мост через реку Лапоток, сообщает подведомственное «Росавтодору» ФКУ Упрдор Москва - Волгоград. Работы на искусственном сооружении, расположенном на 317 км федеральной дороги Р-22 «Каспий», прошли с опережением календарного графика.

Как отметили дорожники, рабочие расширили проезжую часть моста, довели его до полного соответствия параметрам второй технической категории. Специалисты заменили опоры, балки пролетных строений, деформационные швы и устроили новое ездовое полотно. Для организации поверхностного водоотвода установили лотки из композитного материала.

Рабочие расширили проезжую часть моста, довели его до полного соответствия параметрам второй технической категории.

Ремонт моста через реку Лапоток в Рязанской области выполнены, в том числе, за счет денег государственной системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон».

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