Мэрия объяснила, почему с улиц Рязани исчезли маршрутки №87

У коммерческого перевозчика по маршруту №87 (микрорайон Недостоево – площадь Театральная) аннулировали лицензию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Именно в этом заключается причина, почему маршрутки исчезли с улиц города.

В настоящее время руководство управления транспорта ищет нового перевозчика.

Напомним, первый конкурс на получение свидетельства, власти признали несостоявшимся. В ближайшее время будет объявлено о начале повторного конкурса.

Отметим, что маршрут №87 дублируют троллейбусы №16.

Власти готовят документы для повторной процедуры.

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