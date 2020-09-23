На улице 9-Линия закроют движение транспорта

С 24 сентября 22:00 по 25 сентября 07:00 на улице 9-я Линия от дома №11 до дома №19 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина закрытия – работы на распределительном газопроводе.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

«Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и быть внимательными на дороге», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что на несколько дней для автомобилистов перекроют движение по улице Попова (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!