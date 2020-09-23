В Михайловском районе прошли патриотические мероприятия

Фото: «Молодая Гвардия»

В минувшие выходные команда Рязанского отделения «Молодой Гвардии» благоустроило воинское захоронение младшего сержанта Григория Сержантова, останки которого прибыли из Северной Осетии в прошлом году и захоронены 22 июля 2019 года.

Совместно с местными жителями и родственниками солдата активисты провели субботник на территории кладбища. Участники субботника разровняли грунт, покосили траву, высадили туи, а также навели порядок на заброшенных могилах.

«Наша организация на постоянной основе проводит патриотические мероприятия. Мы всегда откликаемся на просьбы о помощи. Это далеко не первое благоустройство воинского захоронения. После мероприятий берём площадки под своё шефство», — прокомментировал заместитель руководителя Рязанского регионального отделения Вячеслав Поскребышев.

Фото: «Молодая Гвардия»