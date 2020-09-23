На оптовой базе в Рязани торговали сомнительным мясом

Во время проверки сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что на «Пятой базе» на проезде Шабулина, торговали сомнительным мясом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оказалось, что ООО «Ваш продукт» продавало обезличенную продукцию без необходимых ветеринарных документов. Также отсутствовала информация о производителе продукта и о его сроке годности.

Небезопасное мясо было изъято из продажи и утилизировано. Директор ООО «Ваш продукт» была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.

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