На федеральной трассе в Шиловском районе столкнулись два грузовика

Фото с места ДТП.

Во вторник, 22 сентября, примерно в три часа дня на 267-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Шиловского района произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 35-летний житель Самарской области, управляя автомобилем ГАЗон Next, отвлекся от дороги и врезался в стоявший на обочине грузовик MAN. Вторым грузовиком управлял 31-летний мужчина.

Столкновение произошло по касательной, но травм избежать не удалось. Водителю автомобиля ГАЗон Next потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.