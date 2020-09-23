В пяти районах Рязанской области 23 сентября отключили электричество.
23 сентября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Муратово, деревня Дебры, село Ряссы — с 08:00 до 20:00;
- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Горки, село Панино, деревня Агломазово — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Добрые Пчелы, село Катагоща — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- село Морозовы Борки — с 09:00 до 16:00.
Клепиковский район:
- село Криуша, деревня Курша, поселок Малиновка, деревня Рябиновка — с 13:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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