Министр финансов Марина Наумова стала Заслуженным экономистом РФ. Фото: правительство Рязанской области.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание Заслуженный экономист Российской Федерации министру финансов Рязанской области Марине Наумовой.

«За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу», - говорится в Указе главы государства.

ДОСЬЕ «КП»

Марина Александровна Наумова родилась 22 июня 1960 года в Рязани.

С 1982 года работала инженером-экономистом, старшим инженером-экономистом, экономистом 1 категории, ведущим экономистом, главным бухгалтером в организациях Рязани.

С 1992 года служила в финансовом управлении администрации Рязани в должности экономиста 1 категории, затем ведущего экономиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника управления – начальника отдела.

В июле 2003 года назначена начальником финансово-казначейского управления администрации города Рязани.

С 2013 года по настоящее время – министр финансов Рязанской области.

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