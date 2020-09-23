В Рязани открыли Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца.

21 сентября в Рязани открыли первый в регионе Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и сосудов. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

«Еще два-три года назад мы не могли о таком мечтать. Новейшая техника, на которой работают наши специалисты, позволяет оказывать качественную высокотехнологичную помощь. Очень важно, что жители Рязанской области смогут получать ее непосредственно в регионе, не выезжая в федеральные клиники», - говорится в сообщении чиновника.

По словам Прилуцкого, в Рязанской области ежегодно сокращается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

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