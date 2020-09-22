ХК «Рязань» отыгрался с 0:2 и уверенно довел дело до победы

Очередное удаление у гостей.

Во вторник, 22 сентября, хоккейный клуб «Рязань» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал на своем льду питерское «Динамо».

С первых минут хозяева владели инициативой, но реализовать преимущество не смогли. А вот гости представившейся на 16-й минуте шанс использовали – отличился Александр Жабреев. В начале второго периода динамовцы забили вторую шайбу (Дмитрий Сидляров). Но радость в стане гостей была недолгой.

Уже через минуту «Рязань» отыграла одну шайбу (Андрей Иванов), а еще через три минуты счет сравняла – большинство реализовал Георгий Сергеенко.

На 32-й минуте Владимир Карпов (в большинстве) выстрелом от синей линии пробил щитки Ильи Румянцева, и счет стал 3:2 в пользу ХК «Рязань». Динамовцы поменяли вратаря. Но и на долю вышедшего на площадку Макара Чуфарова пришлась пропущенная шайба. На 38-й минуте Георгий Сергеенко формил дубль, а вместе с ним и установил итоговый счет встречи. 4:2 в пользу ХК «Рязань».

Следующая домашняя игра пройдет в четверг, 24 сентября.