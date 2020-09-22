Коронавирус в Рязанской области: Николай Любимов призвал граждан быть бдительными

Губернатор Николай Любимов опубликовал обращение к жителям области, связанное с эпидемиологической обстановкой в регионе по коронавирусу.

В нем глава региона призывает граждан быть бдительными и не подвергать свое здоровье опасности.

«Никому не позволено подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих! Я прошу Роспотребнадзор со своей стороны усилить контроль за соблюдением установленных требований. Осень – период сезонного подъема заболеваний ОРВИ и гриппом. Люди начинают болеть чаще, и рисковать получить еще и коронавирус из-за беспечности своих же сограждан – никуда не годится», – написал губернатор.

Николай Любимов призвал с пониманием отнестись к его просьбе, беречь свое здоровье и думать об окружающих. Иначе нового введения ограничительных мер не избежать.

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