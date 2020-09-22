Жириновский, Любимов и Прилепин не захотели быть рязанскими депутатами

Как и следовало ожидать, девять из двадцати кандидатов в Рязанскую областную Думу, избранных по партийным спискам, отказались от своих мандатов. Об этом сообщают региональные СМИ по результатам заседания облизбиркома.

В список не пожелавших воспользоваться оказанным доверием рязанцев вошли, как политики федерального уровня, так и некоторые из местных деятелей.

Губернатор Николай Любимов избранный от «Единой России» передал депутатское место Георгию Свиду. Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин из ЛДПР уступили мандаты Никите Усачеву, Максиму Мустафину и Дмитрию Боротову. Писатель Захар Прилепин отказался представлять в Думе интересы рязанцев в пользу Сергея Михеева. Однако после уклонения последнего, мандат перешел Георгию Парсентьеву.

Напомним, в 2018 году после выборов депутатов Рязанской городской Думы Владимир Жириновский и Александр Шерин также отказались от муниципального депутатства.

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