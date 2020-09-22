Больше трети депутатов облдумы попытались утаить доходы и имущество

Фото: пресс-служба Рязанской областной Думы.

22 сентября прокуратура Рязанской области опубликовала результаты проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в региональном парламенте.

После ревизии выяснилось, что 15 депутатов облдумы представили неполные сведения о принадлежащем им и их супругам имуществе, банковских счетах и транспортных средствах по итогам 2019 года.

По указанным фактам прокурором региона внесено представление на имя председателя парламента Аркадия Фомина, по результатам рассмотрения которого информация о нарушителях была предана гласности.

Недостоверные и неполные сведения в декларациях за 2019 год выявлены у следующих депутатов:

Михаила Агапкина - представление неполных и недостоверных сведений об имуществе за 2019 год;

Александра Ачалова - представление неполных сведений за 2019 год о принадлежащих ему и его супруге счетах в кредитных учреждениях;

Евгения Баранкина - представление недостоверных сведений о доходах, а также неполных сведений о счетах в кредитных учреждениях, открытых до 1 января 2019;

Александра Глазунова - представление неполных сведений о счетах, открытых в кредитных учреждениях;

Галины Гнускиной - представление неполных сведений о недвижимом имуществе за 2019 год.

Михаила Кривцова - представление недостоверных сведений о доходах супруги, а также неполных сведений о счетах в кредитных учреждениях, открытых на ее имя;

Виталия Крючкова - представление недостоверных сведений за 2019 год о доходах, полученных его супругой, а также неполных сведений о счетах в кредитных учреждениях, принадлежащих ему и его супруге;

Владимира Материкина - представление неполных сведений о недвижимом имуществе за 2019 год;

Николая Митрохина - представление недостоверных сведений за 2019 год о доходах, полученных его супругой, а также неполных сведений о счетах в кредитных учреждениях, принадлежащих ему и его супруге;

Татьяны Панфиловой - представление неполных сведений за 2019 год о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве собственности ее супругу;

Екатерины Ромадиной - представление неполных сведений о счетах, открытых в кредитных учреждениях;

Владислава Сафронова - представление неполных сведений за 2019 год о транспортных средствах, принадлежащих его супруге;

Виталия Терехина - представление неполных сведений за 2019 год о счетах в кредитных учреждениях, принадлежащих ему и его супруге;

Игоря Трубицына - представление неполных сведений за 2019 год о счетах, открытых в кредитных учреждениях;

Александра Шевырева - представление неполных сведений за 2019 год о счетах, открытых в кредитных учреждениях его супругой.