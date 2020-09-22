Трагедия в Новомичуринске: искали более месяца, а нашли в машине на дне реки

Фото: издательство "Пресса".

В понедельник, 21 сентября, в Новомичуринске в нескольких сотнях метрах от понтонного моста в реке Проне спасателями был обнаружен затопленный автомобиль ВАЗ-2107, принадлежавший 57-летнему местному жителю. Мужчина уехал на машине из дома еще 11 августа, и с тех пор его местонахождение было не известно.

Издательство «Пресса» приводит слова начальника новомичуринской спасательной станции Юрия Пурахина:

- По просьбе супруги мы уже искали машину в реке, но в другом месте. На этот раз район поисков сдвинули. Автомобиль с погибшим водителем внутри был обнаружен.

Машину подцепили автокраном и достали на берег. Операция длилась порядка трех часов. Женщина опознала в погибшем своего супруга.

В настоящее время по данному факту Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

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