На Черновицкой в Рязани насмерть сбили пешехода

21 сентября на улице Черновицкой в Рязани сбили пешехода. Фото: УМВД по Рязанской области.

21 сентября на улице Черновицкой в Рязани сбили пешехода. Наезд совершил 38-летний житель Рязанской области на автомобиле «ИЖ».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, трагический инцидент произошел примерно в 18.45 у дома №56 (в районе поселка Южный). По предварительной информации, 69-летний горожанин переходил дорогу в неположенном месте.

Полученные травмы оказались для мужчины смертельными.

В других 5 ДТП за минувшие сутки различные травмы получили 6 человек.