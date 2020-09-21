В РГУ 13 групп перевели на «дистанционку» из-за эпидситуации

Часть групп РГУ перешли на дистанционный формат обучения. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

13 групп Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина полностью перешли на дистанционное обучение. В пресс-службе вуза решение объяснили «нестабильной эпидемиологической обстановкой».

Дабы обезопасить студентов, руководство РГУ распорядилось с 16 сентября отменить посещения для одной группы института психологии, педагогики и социальной работы, четырех групп института естественных наук. С 21 сентября по той же причине перешли на «удаленку» одна группа факультета физической культуры и спорта, четыре группы физико-математического факультета и три группы института естественных наук.

С 1 сентября во всем вузе практикуется смешанный формат обучения: лекции проходят дистанционно, а практическое, лабораторные занятия и семинары – очно.