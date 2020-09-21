На два дня улица в центре Рязани превратилась в выставочное пространство

Выставка проходила в течении двух дней. Фото: Константин МОГИЛИН

19 и 20 сентября на улице Щедрина возле дома №19 проходила выставка современного искусства «Аутентичная Рязань». В течение двух дней с 15 до 18 часов прямо на тротуаре возле здания, поврежденного упавшим на него деревом, были размещены работы рязанских и не только художников.

Главной целью выставки стало желание привлечь внимание к сохранению исторического облика Рязани. Фото: Константин МОГИЛИН

По словам организаторов выставки, главной ее целью стало желание привлечь внимание к сохранению исторического облика Рязани:

- Рязань - удивительный город, не только из-за интересных и талантливых людей, любящих его, но и потому, что сама история одарила нас уникальной исторической средой, которую еще можно сохранить, - рассказали организаторы мероприятия. - Безусловно, одной из главных изюминок нашего города является уникальное, неповторимое и своеобразное деревянное зодчество, а наш с вами долг – сохранить и приумножить эту красоту.

Работы разместили прямо на тротуаре. Фото: Константин МОГИЛИН

Следует отметить, что устроенная прямо на улице выставка вызвала неподдельный интерес не только у жителей областного центра, но и его гостей. Одни приезжали на Щедрина специально, зная о проходящем мероприятии, другие просто проходили мимо, но решили остаться.

Среди картин, представленных на выставке, можно было увидеть работы Василия Ивановича Колдина, Федора Савельева, Марины Климановой, Варвары Фокиной, Анастасии Артфишер, Валерии Руссо, Лоры Колькиной, Виктора Седова, PARFANY (вышивка), Алисы У. (5 лет), Алевтины М., JANTAR_BREZA и Марины Романенко.