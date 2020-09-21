Улица Мервинская. Рязань.
В Рязани продолжается ремонт одной из самых «убитых» улиц. Речь идет об улице Мервинской на участке от пересечения с 7-м Мервинским проездом до Покровской церкви.
Напомним, что здесь проходит маршрут автобуса №15. Согласно требованиям безопасности, движение общественного транспорта должно осуществляться исключительно по дорогам, отвечающим нормативным показателям.
Работы ведутся даже в выходные дни. Дорожники сняли верхний слой асфальта, расчистили обочины, проводится укладка бордюрного камня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!