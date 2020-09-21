Улица Мервинская. Рязань.

В Рязани продолжается ремонт одной из самых «убитых» улиц. Речь идет об улице Мервинской на участке от пересечения с 7-м Мервинским проездом до Покровской церкви.

Напомним, что здесь проходит маршрут автобуса №15. Согласно требованиям безопасности, движение общественного транспорта должно осуществляться исключительно по дорогам, отвечающим нормативным показателям.

Работы ведутся даже в выходные дни. Дорожники сняли верхний слой асфальта, расчистили обочины, проводится укладка бордюрного камня.

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