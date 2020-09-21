В Рязанскую область на грузовиках завезли 240 коров из Венгрии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Село Казинка Скопинского района прибыли 240 племенных нетелей (нерожавших коров) из Венгрии, сообщает рязанский Россельхознадзор. Местная ветеринарная станция приняла животных и поставила на 30-дневный карантин.

По результатам осмотра все животные оказались в удовлетворительном состоянии без клинических признаков заболеваний и травм. За ними закрепили отдельный обслуживающий персонал.

Отмечается, что все коровы прибыли в Рязанскую область из Венгрии на автотранспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!