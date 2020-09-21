В Рязанской области болеют коронавирусом 630 детей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 21 сентября в Рязанской области зарегистрированы 630 детей, больных коронавирусом, сообщает опергруппа.
Из них по возрасту:
- 20 человек до 1 года;
- 48 - по 1 году;
- 30 по 2 года;
- 36 по 3 года;
- 33 по 4 года;
- 28 по 5 лет;
- 37 по 6 лет;
- 34 по 7 лет;
- 42 по 8 лет;
- 30 по 9 лет;
- 30 по 10 лет;
- 42 по 11 лет;
- 37 по 12 лет;
- 31 по 13 лет;
- 33 по 14 лет;
- 44 по 15 лет;
- 38 по 16 лет;
- 37 по 17 лет.
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