В Рязанской области болеют коронавирусом 630 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 сентября в Рязанской области зарегистрированы 630 детей, больных коронавирусом, сообщает опергруппа.

Из них по возрасту:

- 20 человек до 1 года;

- 48 - по 1 году;

- 30 по 2 года;

- 36 по 3 года;

- 33 по 4 года;

- 28 по 5 лет;

- 37 по 6 лет;

- 34 по 7 лет;

- 42 по 8 лет;

- 30 по 9 лет;

- 30 по 10 лет;

- 42 по 11 лет;

- 37 по 12 лет;

- 31 по 13 лет;

- 33 по 14 лет;

- 44 по 15 лет;

- 38 по 16 лет;

- 37 по 17 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!