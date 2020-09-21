Грузовик из Липецкой области перевернулся в рязанском поле

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Полиция рассказала о ДТП, случившемся 18 сентября в Александро-Невском районе Рязанской области. Тогда с дороги «Просечье – Михалково – Заборово» (в 6 километрах от Просечья) в поле вылетел грузовик Hino.

По предварительной информации, 40-летний житель Липецкой области набрал слишком большую скорость, не справился с управлением и не удержал автомобиль на проезжей части. В результате грузовик перевернулся, а водитель получил серьезные травмы и попал в больницу.

Всего за пятницу и выходные в восьми ДТП пострадали девять человек.