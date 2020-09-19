В Рязанской области наблюдаются предпосылки ко второй волне COVID-19

В субботу, 19 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о выявление 35 новых случаев COVID-19 в Рязанской области. Это максимальная цифра начиная с 21 июля.

Еще 34 положительных теста в настоящее время находятся на подтверждении в региональном минздраве. Если смотреть на график заболеваемости по дням – видно, как кривая снова начинает направляться наверх, что может говорить о приближении второй волны.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболели (переболели) 7747 человек, вместе с 34 тестами, находящими на подтверждении, эта цифра составляет 7781 человек.