В Рязани подписали соглашение о создании трех новых технопарков

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

18 сентября в Рязани прошел межрегиональный форум «Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка». Мероприятие посетили представители Минпромторга России, регионального правительства, эксперты, менеджеры и руководители управляющих компаний технопарков и кластеров и многие другие. Всего в работе форума приняли участие представители более чем тридцати субъектов РФ.

Одной из главных тем встречи стали новые меры господдержки промышленности, объединенной в индустриальных кластерах и технопарков.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что решение о возобновлении поддержки промышленных кластеров было принято незадолго до рязанского форума.

- Сегодня нам предстоит максимально конкретно и детально разобрать, как обновленные механизмы поддержки промышленных кластеров и технопарков должны работать на практике. Результаты нашего «мозгового штурма» лягут в основу обновленной модели региональной промышленной политики в части развития кластеров и технопарков, которую с огромным нетерпением ожидают во всех субъектах России, - сообщил глава региона.

- Рязанская область идет в правильном направлении. Здесь много возможностей для того, чтобы рязанцы были в центре производственного потенциала страны, - поделилась своими впечатлениями вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

В рамках форума было подписано соглашение о взаимодействии регионального правительства и предприятий по созданию трех промышленных технопарков с совокупным объемом инвестиций превышающем 2 миллиарда 720 миллионов рублей. Они будут созданы на территории Рязанского комбайнового завода и на площадках ГК «Атрон» и ФПК «Инвест». Создание этих кластеров, по оценкам специалистов, позволит дополнительно открыть более чем 1600 рабочий мест.

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