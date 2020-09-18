Яму на Театральной, в которую проваливались рязанцы, заделали.

На площади Театральной заделали яму, в которую проваливались рязанцы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в Instagram появились фотографии пострадавшей женщины, которая провалилась в яму, оставшуюся после спиливания столба.

«Спасибо мужчине, который тоже спешил на маршрутку, быстро вытащил. Только джинсы частично в мазуте. Смотрите под ноги, особенно на Театральной», - написала пострадавшая.

После резонанса в соцсетях яму заделали. Сейчас чиновники выясняют «принадлежность столба, некогда стоящего в этом месте, а также кто и зачем его спилил».

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