Власти Рязани объяснили, почему на Борковском карьере появились грузовики с песком. Фото: "Типичная Рязань".

Администрация Рязани рассказала, откуда на 1-м Борковском карьере появились грузовики. Напомним, в «Типичной Рязани» появилось сообщение одного анонимного рязанца, обеспокоенного тем, что к водоему подъезжают машины и «заваливают территорию».

Власти Рязани отреагировали и сообщили, что из-за прохождения ливневых вод на 1-м Борковском карьере подмыло грунт.

«Сейчас на карьер завезли песок, чтобы ликвидировать неровности и выровнять ландшафт», - говорится в сообщении.

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